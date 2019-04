Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): PKW kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum, 1 Verletzter

Ein 77-jähriger Fahrer eines KIA Geländewagens, kam am Montag, gegen 15.30 Uhr, auf der L 550 zwischen Weiler und Sinsheim aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er über das angrenzende Ackergelände und prallte nach ca. 100 Meter frontal gegen einen Baum. Hierbei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Am PKW entstand Totalschaden. Die L 550 war bis gegen 17.45 Uhr halbseitig gesperrt. Es kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

