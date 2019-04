Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Brand eines Misthaufens - kein größerer Schaden entstanden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der Polizei wurde am Mittwochabend gegen 19 Uhr ein Brand auf einem Acker am Lochwingergraben am Ortsausgang von Hoffenheim gemeldet. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Sinsheim, Hoffenheim und Zuzenhausen, die die Brandstelle bereits unter Kontrolle hatten. Neben dem Misthaufen befand sich eine bereits gelöschte Feuerstelle. Durch den Wind sprangen höchstwahrscheinlich Funken über und lösten das Feuer aus. Ein größerer Schaden entstand allerdings nicht.

