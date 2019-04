Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: 85-Jährige in Bäckereifiliale bestohlen; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Wie skrupellos und unverfroren muss man denn sein, wenn man ältere Mitbürger bestiehlt. Ein bislang unbekannter Dieb legte genau diese Verhaltensweise an den Tag, als er am späten Donnerstagvormittag in der Wieslocher Innenstadt eine 85-jährige Frau bestahl.

Die Seniorin hielt sich gegen 11.30 Uhr zum Einkaufen in einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße auf. Ihre Handtasche mit dem darin befindlichen Geldbeutel hatte sie in ihrem Rollator deponiert.

In einem unbeobachteten Moment nutzte der/die unbekannte die günstige Gelegenheit aus und entwendete den Geldbeutel der Dame, in dem sich neben Bargeld auch noch persönliche Papiere und Scheckkarten befanden.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

