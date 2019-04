Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß von zwei PKW, eine Person leicht verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 65-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 9.35 Uhr die Südtangente in Richtung Stadtmitte. Beim Abbiegen an der Einmündung zur Hauptstraße übersah er einen auf der Südtangente in Richtung Landesstraße 723 fahrenden Peugeot einer 50-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der PKW des 65-Jährigen wurde dabei auf eine dortige Verkehrsinsel abgewiesen und überfuhr ein Verkehrsschild.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Alle Beteiligten wurden vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb der 65-jährige Fahrer unverletzt. Die 50-jährige Peugeot-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro.

