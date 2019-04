Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Außenstelle der Stadtbibliothek Mannheim in Brand geraten - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

Nach einem Brand in der Außenstelle der Stadtbibliothek Mannheim am Sonntagabend veröffentlichen die Ermittler der Kriminalpolizei jetzt Bilder und erhoffen sich so weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Bei dem Brand, der kurz nach 20 Uhr für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei sorgte, entstand am Gebäude ein Schaden von mindestens 150.000 bis 200.000 Euro - zudem ist ein Teil der Decke einsturzgefährdet. Am Interieur entstand ebenfalls Sachschaden in selber Höhe. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4245515)

Die Kriminalbeamten, die derzeit von Brandstiftung ausgehen, stellten bei der Spurensuche am heutigen Morgen einen Pizzakarton und eine Getränkedose sicher. Möglicherweise stehen die Gegenstände in Zusammenhang mit dem Brandgeschehen. Wer kann Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen? Wo werden diese einzeln oder zusammen verkauft? Zeugen werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

