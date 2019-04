Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Brand in Kellerwohnung; zwei Verletzte; defekter Trockner wahrscheinliche Ursache; Pressemitteilung Nr. 2

Schwetzingen (ots)

Ein defekter Wäschetrockner dürfte nach ersten Erkenntnissen am Montagvormittag, kurz vor 8 Uhr, zum Brand in der Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Holzbauerstraße geführt haben. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000.- Euro. Die Ermittlungen dauern an.

