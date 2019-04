Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Mann entblößt sich vor Kindern, Zeugen gesucht!

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Am Mittwoch gegen 18.35 Uhr liefen zwei Kinder von der Waldstraße kommend in den Anemonenweg. An einer dort befindlichen Haltestelle, in unmittelbarer Nähe einer Schule, stand ein Mann, der sich beim Erblicken der Kinder entblößte und an seinem Penis rumspielte.

Die Kinder liefen dann in Richtung Wotanstraße weiter und verständigten eine Erzieherin, die dann die Polizei verständigte.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte man keinen Tatverdächtigen fassen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

175-180 cm, ca. 20 Jahre, schwarze kurze Haare, blaue Jeanshose, schwarzer Pulli, Drei-Tage-Bart

Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 zu melden.

