Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerverletzte Motorroller Fahrerin

Mannheim (ots)

Am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr, befuhr eine 18-jährige mit einem Motorroller den Luisenring in Richtung Altes Eisstadion. Kurz nach der Einmündung Dalbergstraße wollte sie vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah sie einen dort fahrenden VW-Golf und kollidierte mit diesem und stürzte. Durch den Sturz zog sie sich eine Beinfraktur zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Golf-Fahrer wurde nicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand rund 2.000 Euro Sachschaden. Aus dem Motorroller traten Betriebsmittel aus, weshalb die Fahrbahn gereinigt werden musste. Aufgrund der Sperrung des linken Fahrstreifens bis 19.15 Uhr staute sich der Verkehr auf dem Luisenring und in der Dahlbergstraße, bzw. Jungbuschbrücke.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Maik Domberg

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell