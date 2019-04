Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter Tresor im Schwabenheimer Kanal aufgefunden - Zeugenaufruf

Bei einem Routineeinsatz am gestrigen Donnerstag entdeckten Polizeitaucher im Schwabenheimer Kanal in Höhe des Neuenheimer Feldes mehrere Gegenstände, die von bislang unbekannten Tätern im Neckar versenkt wurden. Ein aufgebrochener Zigarettenautomat konnte bereits einem Diebstahl in Eppelheim zugeordnet werden. Die Ermittlungen zur Herkunft einer Pistole sowie verschiedener Munition dauern noch an. Zu einem ebenfalls geborgenen Tresor bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise. Der Tresor ist mit einem elektronischen Schloss ausgerüstet und hat eine Kantenlänge von 32 x 50 x 40 Zentimeter. Er trägt die Aufschrift "Powersafe TR 35 Electronic Code" und lag vermutlich schon längere Zeit im Wasser. Hinweise bitte an die Wasserschutzpolizei Heidelberg, Tel.: 06221/13748-530.

