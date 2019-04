Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg: Mercedes angefahren und geflüchtet - Beamte des Polizeireviers Neckargemünd ermitteln und bitten um Hinweise

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Pfarrgasse in Höhe des Anwesens Nr. 26 abgestellten Mercedes beschädigte am Mittwochvormittag ein bislang unbekannter Autofahrer, richtete Schaden von über 1.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Geschädigte parkte ihren Wagen gegen 10.30 Uhr und musste bei ihrer Rückkehr, rund eine halbe Stunde später, den Schaden feststellen. Aufgrund der Beschädigungen und auch Angaben der Zeugin müsste ein größeres Fahrzeug - evtl. Sprinter oder Transporter -, welches unmittelbar neben ihrem Auto stand und rückwärts ausparkte, als Verursacherfahrzeug in Frage kommen. Zeugen, die am Mittwochvormittag auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zu dem Fahrzeug mit LU-Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, in Verbindung zu setzen.

