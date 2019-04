Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Von der Baustelle im "Unteren Bärlach" stahlen in der Nacht zum Dienstag bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte der Marke Bomag, Typ BPR 50/50D". Der Wert dieser Platte dürfte bei über 3.000 Euro liegen.

Verlassen wurde die Baustelle am Montag gegen 17 Uhr; am nächsten Morgen bemerkten Arbeiter den Diebstahl und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Aufgrund des Gewichts, fast 300 kg, schließt die Polizei nicht aus, dass mindestens zwei Täter an der Tat beteiligt waren. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl bzw. Verbleib der Rüttelplatte geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Neulußheim, Tel.: 06205/31129, oder dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell