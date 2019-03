Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim /Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat entwendet - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen 25.02.2019 und 23.03.2019 einen Zigarettenautomat im Stadtteil Dühren. Diesen hebelten sie von einer Hausfassade eines Anwesens in der Winterstraße. Danach transportieren die Täter den Automaten ab und brachen diesen in einem Waldgebiet in Sinsheim-Dühren auf. Am vergangenen Samstag konnte der Automat im Waldstück aufgefunden und sichergestellt werden. Die Täter konnten mehrere 100 EUR entwenden, der Sachschaden am Automaten beläuft sich auf knapp 3.000 EUR.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Angelbachtal unter Tel.: 07265 911200 zu melden.

