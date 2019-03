Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: BMW geht in Flammen auf - technischer Defekt als Ursache

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 11.40 Uhr geriet in der Karlsruher Straße ein BMW in Brand, das Auto brannte völlig aus. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ketsch konnte ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindern, an der Hauswand entstanden lediglich Rußantragungen. Nach Auskunft des Fahrers hatte das Fahrzeug bereits während der Fahrt zu qualmen begonnen und sofort nach dem Abstellen Feuer gefangen. Derzeit muss von einem technischen Defekt ausgegangen werden, die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Schwetzingen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell