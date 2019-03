Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Einbruch in Pub

Mannheim-Sandhofen (ots)

Am Montagmorgen gelangen bislang unbekannte Täter zwischen 03:00 Uhr und 11:30 Uhr durch Übersteigen der Grundstücksmauer unrechtmäßig auf ein Grundstück in der Luftschifferstraße. Im Anschluss verschafften sie sich durch ein Fenster Zutritt in die Gasträume des Pubs, wo sie drei Spielautomaten aufhebelten und dann mit einer bisher unbekannten Menge Bargeld durch ein Küchenfenster flüchteten.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 0621 77769-0 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.

