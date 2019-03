Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht vor Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen 06:15 und 15:30 Uhr einen geparkten VW Golf auf dem Parkplatz des Getränkemarkts Kern und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ersten Schätzungen entstand am VW ein Schaden in Höhe von rund 1.500 EUR. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt unter Tel.: 06223/9254-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

