Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Scheiben an Autos eingeschlagen

Mannheim (ots)

Die Scheiben von zwei Opel, die in der Waldstraße und im Speckweg geparkt waren, schlugen in der Nacht zum Donnerstag bislang Unbekannte ein. Aus dem Opel Astra in der Waldstraße ließen die Täter eine Jacke und Bargeld mitgehen. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung im Speckweg gestört und flüchteten ohne Beute. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mannheim-Waldhof, Tel.: 0621/76254-0, in Verbindung zu setzen.

