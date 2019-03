Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Mittwochmorgen war es an der Einmündung Landteilstraße/Südtangente zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 32-jährige Fordfahrerin bog gegen 08.30 Uhr nach links auf die Südtangente ab. Zeitgleich missachtete ein 23-jähriger Kleinlaster-Fahrer, der auf der Südtangente in Richtung Ludwigshafen unterwegs war, nach derzeitigen Erkenntnissen das Rotlicht der Ampel. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei entstand leichter Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese können sich unter Tel.: 0621 83397-0 beim Polizeirevier Neckarau melden.

