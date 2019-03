Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Bei Einbruch in Einfamilienhaus Bargeld entwendet - Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots)

Am Dienstagmorgen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 08 Uhr und 13 Uhr widerrechtlich Zutritt zu einem Anwesen in der Uhlandstraße, indem er das Hoftor überstieg. Danach öffnete er zunächst die Tür des Einfamilienhauses und hebelte danach die Wohnungstür im Erdgeschoss auf. Der Täter entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus dem Wohnzimmer.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 0621 174-4444 zu melden.

