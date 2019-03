Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots)

Nach einer Unfallflucht auf dem Kaiserring am Montagabend Uhr suchen die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Oststadt nach Zeugen. Der Unfallverursacher hielt während der Rotlichtphase an der Haltelinie der Kunststraße in Richtung Kaiserstraße auf der linken der beiden Linksabbiegerspuren. Auf der rechten Linksabbiegerspur befand sich die Geschädigte, die bei Grünlicht auch links auf den Kaiserring abbiegen wollte. Der Fahrer des Mercedes fuhr verbotswidrig geradeaus in Richtung Friedrichplatz. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von circa 5.500 EUR entstand. Der Mercedesfahrer entfernte sich im weiteren Verlauf von der Unfallstelle ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Yasmin Steinhauser

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell