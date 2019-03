Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Junger Mann stürzt im Bus - Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots)

Am Freitag, den 15.03.2019 war es in einem rnv-Bus der Linie 3 zu einem Zwischenfall gekommen. Gegen 13:40 stieg ein 18-Jähriger an der Haltestelle Waldhof Bahnhof in den besagten Bus ein. Noch bevor sich der junge Mann setzen konnte, fuhr der Busfahrer los, sodass der Geschädigte im hinteren Bereich des Busses stürzte und sich am Knie verletzte. An der nächsten Haltestelle machte der junge Mann zusammen mit seinem Freund den Busfahrer auf die Verletzung aufmerksam, der nur auf Drängen der anwesenden Personen stehen blieb. Ein Krankenwagen verbrachte den Geschädigten ins Krankenhaus.

Wer hat den Sturz beobachtet oder kann nähere Angaben zum Geschehen machen? Die Verkehrsunfallaufnahme-West nimmt unter Tel.: 0621 174-4045 sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Yasmin Steinhauser

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell