POL-MA: Edingen-Neckarhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Einbrüche, wer hat was gesehen?

Edingen-Neckarhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Edingen ein.

Der oder die Täter gingen mit brachialer Gewalt vor, stemmten ein Loch in die Wand der Gaststätte und gelangten so ins Innere. Dort wurden Schränke, Schubladen durchwühlt, zwei Laptops und geringen Mengen an Bargeld entwendet. Danach brachen der oder die Täter vom Gaststätteninneren in das Geschäftszimmer eines Sportvereins ein und durchwühlten diese. Ob hier etwas gestohlen wurde, stand zum Berichtzeitpunkt nicht fest.

In der gleichen Nacht brachen ein oder mehrere bislang Unbekannte in einen Baucontainer, der als Büroraum genutzt wurde in der Mannheimer Straße in Neu-Edingen ein. Hier entwendeten der oder die Unbekannten eine Klimaanlage, einen Kaffeeautomaten sowie einen PC im Wert von über tausend Euro.

Ob es sich bei Einbrüchen um dieselben Täter handelte, ist u.a. Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Edingen-Neckarhausen.

Zeugen oder Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter 06203 892029 in Verbindung zu setzen.

