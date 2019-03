Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von über 3.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Kirchheim. Eine 30-jährige Frau war gegen 16.20 Uhr mit ihrem Audi auf der linken Fahrspur der Speyrer Straße stadteinwärts unterwegs. Beim Linksabbiegen in den Grasweg missachtete sie das Rotlicht der dortigen Ampel und nahm einem entgegenkommenden Fahrschul-Golf die Vorfahrt. Trotz Vollbremsung des Fahrschulfahrzeugs kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der 11-jährige Sohn der Audi-Fahrerin leichte Verletzungen. Er begab sich in Begleitung seiner Mutter in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

