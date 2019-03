Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

80-jährige Frau vermisst

Suchmaßnahmen mit Hubschrauber und Personenspürhunden bislang ohne Erfolg

Heidelberg (ots)

Die 80-jährige verließ am Dienstag gegen 15.00 Uhr ihre Wohnung in Handschuhsheim und wurde nachdem sie gegen 19.00 Uhr noch nicht zurückkehrt war, von ihrem Sohn vermisst gemeldet. Da die Dame an Alzheimer erkrankt ist, kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht mit allen verfügbaren Kräften nach der Vermissten, auch ein Hubschrauber und ein Personenspürhund kamen zum Einsatz. Bislang blieb die Suche erfolglos. Die Vermisste ist ca. 170 cm groß, sehr schlank und hat graues zum Dutt gebundenes Haar. Bekleidet war sie mit einer roten Weste mit Fellkragen und einer schwarzen Hose. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidelberg unter der Tel.-Nr. 0621/174-4444, oder jede andere Dienststelle entgegen.

