Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Tödlicher Verkehrsunfall, Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Kleinbus

Heidelberg (ots)

Am Dienstag gegen 16 Uhr befuhr ein 20-Jähriger Motorradfahrer die Landesstraße 600 von Lingental kommend in Richtung Rohrbach-Süd. In einer Rechtskurve in Höhe des Steinbruchs Leimen kam er nach bisherigen Erkenntnissen von seiner Fahrbahn nach links ab und kollidierte nahezu frontal mit einem entgegenkommenden VW-Bus einer 41-Jährigen. Das Motorrad wurde danach noch auf einen Citröen Jumpy eines 24-Jährigen geschleudert, der hinter dem VW Bus fuhr. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch eine verständigte Rettungswagenbesatzung und eines Notarztes verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden augenscheinlich nicht verletzt, für sie wurde jedoch ein Seelsorger verständigt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Landesstraße 600 zwischen der Karlsruher Straße und der Heltenstraße komplett gesperrt.

Das Motorrad der Marke Honda wurde total beschädigt, auch an den beteiligten Bussen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Heidelberg zur Unfallursache dauern an, nach derzeitigem Stand war eine überhöhte Geschwindigkeit des Motorradfahrers, auf der abschüssigen und kurvigen Fahrtstrecke unfallursächlich.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim



Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell