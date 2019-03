Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Sinsheim: Sturm "Eberhard": Baum und Bauzaun stürzten um - keine größeren Schäden verursacht

Eschelbronn/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein umgestürzter Baum in der Neidensteiner Straße blockierte am Sonntagnachmittag die Fahrbahn, so dass die Feuerwehr Eschelbronn ausrücken musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bei Eintreffen der Polizeistreife hatten die Wehrmänner bereits den Baum entfernt. Die Grundstückseigentümerin konnte angetroffen werden. Ebenfalls fiel ein aufgestellter Bauzaun in der Straße "Tiefer Weg" in Sinsheim infolge des Sturms "Eberhard" auf einen geparkten VW eines aus Reichartshausen stammenden Mannes. Der Schaden ist jedoch gering; Verletzt wurde ebenfalls niemand.

