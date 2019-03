Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg: Senioren bestohlen Wem fiel eine verdächtige Person auf ?

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus mindestens zwei Räumen eines Seniorenheims in der Schönbornstraße entwendete am Samstagmittag ein bislang unbekannter Mann Bargeld sowie diverse Schmuckstücke. Die in den Schränken integrierten Tresore schloss der Unbekannte offenbar auf, da keinerlei Beschädigungen festgestellt werden konnten. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden jedoch Räume im 1., 2. sowie 3. OG betreten und durchsucht. Mehreren Bewohnern fiel zwar ein unbekannter Mann auf, konnten diesen aber nicht näher beschreiben. Die Diebstähle bzw. das Betreten der Wohnräume müsste sich vermutlich während der Mittagsverpflegung, zwischen 11 und 13 Uhr, ereignet haben.

Die polizeilichen Arbeiten dauern aktuell noch an.

Bewohnern oder auch Besuchern, die zwischen 11 und 13 Uhr auf eine verdächtige Person aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

