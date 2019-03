Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Mehrere tausend Euro Bargeld bei Einbruch gestohlen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Über die Terrassentüre brachen am Samstagnachmittag bislang unbekannte Täter brachial in ein Objekt im Bucheckernweg im Sinsheimer Stadtteil Waldangelloch ein. Die Täter hatten es offenbar nur auf Bargeld abgesehen, denn sonstige Gegenstände blieben von ihnen unberührt. Aus einem Behältnis fielen ihnen Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro in die Hände. In welcher Höhe Schaden an der Terrassentüre entstand, ist ebenfalls noch nicht geklärt.

Die Geschädigten verließen das Haus gegen 14 Uhr, bei ihrer Rückkehr gegen 19.30 Uhr stellten sie den Einbruch fest und verständigten die Polizei.

Zeugen und/oder Anwohner, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

