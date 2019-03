Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Frau an Bushaltestelle gestürzt - Zeugen gesucht

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am 19.02.2019 ereignete sich in der Hauptstraße an einer Bushaltestelle ein Unfall bei dem eine Frau stürzte und sich dabei verletzte. Die 21-Jährige stieg planmäßig um 10:45 Uhr aus der Buslinie 797, wobei sie unglücklich stolperte und sich den Knöchel brach. Da ein mögliches Fremdverschulden nicht auszuschließen ist, haben die Beamten des Polizeipostens Waibstadt die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. An der Bushaltestelle soll ich zu diesem Zeitpunkt ein Rollstuhlfahrer aufgehalten haben, der den Vorfall beobachtete haben könnte - insbesondere dieser Zeuge wird gebeten, sich unter 07261 6900 an die Polizei zu wenden.

