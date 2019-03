Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Nach Einbruch in Gaststätte Geld aus drei Spielautomaten entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen Mitternacht und 6.40 Uhr morgens, wurden bei einem Gaststätteneinbruch in der Waldhofstraße/Höhe Gärtnerstraße das Bargeld aus drei Speilautomaten entwendet. Nachdem der Versuch, die Eingangstüre aufzubrechen fehlschlug, begaben sich der oder die Täter Auf die Gebäuderückseite, schoben dort einen Rollladen hoch und hebelten ein Fenster auf. Im Gastraum wurden die drei Automaten geöffnet und Bargeld in Höhe von insgesamt mehreren Tausend Euro entwendet. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell