Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim - Durch Unachtsamkeit Unfall verursacht

Ilvesheim (ots)

Am 02.03.2019, gegen 19.45 Uhr, befuhr eine 57-jährige Seat-Fahrerin aus Ilvesheim die Schlossstraße in Richtung Ladenburger Straße. Eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin aus Mannheim wollte vom Parkplatz der Apotheke zeitgleich in die Schlossstraße einfahren und übersah den Seat, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt, wohl auch weil beim Mercedes der Seitenairbag ausgelöst hatte. Zudem wurde bei dem Unfall die linke Fahrzeugseite des Mercedes eingedrückt. Der Schaden wurde auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Am Seat wurde die Frontstoßstange im rechten Bereich beschädigt, der Schaden wurde hier mit 1.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Berthold Kullik, PvD

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell