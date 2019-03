Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Navi und Lenkrad aus geparktem BMW gestohlen, Zeugenhinweise erbeten!

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sowohl das Navigationsgerät als auch das komplette Lenkrad stahlen vermutlich in der Nacht zum Freitag bislang unbekannte aus einem geparkten Pkw.

Der Geschädigte hatte sein Auto, einen schwarzen BMW 435i mit WN-Kennzeichen am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr in der Straße "Graben" abgestellt. Als er am Freitagmittag, gegen 13:10 Uhr den Pkw wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass Lenkrad und Navi entwendet worden waren. Offensichtliche Aufbruchspuren waren an dem Fahrzeug nicht erkennbar. Der Sachschaden dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen. Die weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernehmen.

Hinweisgeber oder gar Zeugen der Tat werden daher gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 anzurufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell