POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Rauchmelder alarmiert Nachbar - verbranntes Essen auf Herd verqualmt Küche - ein Bewohner wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Klinik gebracht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz sorgte am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen in der Kollwitzstraße. Ein Nachbar war auf einen piepsenden Rauchmelder aufmerksam geworden und stellte beim Nachschauen fest, dass die Küche verqualmt war. Daraufhin verständigte er die Polizei. Durch eine Tür konnte eine schlafende Person entdeckt werden, worauf die Terrassentür geöffnet wurde. Auf Zurufe wachte der Mann auf und kam ins Freie. Da der Verdacht auf Rauchgasvergiftung bestand, wurde der 72-Jährige in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr aus Nußloch, die mit vier Fahrzeugen und 15 Wehrmännern anrückte, nahm das Essen vom Herd und lüftete die Wohnung. Zu einem Brand war es noch nicht gekommen.

