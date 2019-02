Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: B 37 kurzzeitig gesperrt - Alfa Romeo fing auf Abschleppfahrzeug Feuer

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen unter der Friedensbrücke abgestellten Alfa Romeo beanstandete am Dienstag kurz vor 13 Uhr ein Gemeindevollzugsbediensteter und veranlasste das Abschleppen des Fahrzeugs. Nach einer Fahrtstrecke von ca. 2 km in Fahrtrichtung Neckarsteinach fing der Wagen auf dem Abschleppfahrzeug im Motorbereich schließlich Feuer, so dass die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd ausrücken musste. Zeitweise war eine Sperrung der B 37 erforderlich; zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht.

Was letztlich den Brand im Motorbereich ausgelöst hatte, ist abschließend noch nicht eindeutig geklärt. Am Alfa entstand Totalschaden.

