Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: BMW angefahren und geflüchtet - Hinweise an die Polizei

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Parkstraße in Höhe der Albert-Schweitzer-Schule abgestellten BMW Mini Countryman beschädigte am Dienstag ein bislang nicht ermittelter Autofahrer vermutlich beim Ausparken und entfernte sich danach unerlaubt. Die Geschädigte parkte ihren Wagen zwischen 7.20 und 13.20 Uhr und hat nun einen Schaden von 3.000 Euro zu regeln. An ihrem Wagen fand sie eine unleserliche Notiz mit Anschrift und Erreichbarkeit vor. Ob es sich hierbei um den Verursacher oder gar um einen Zeugen handelt, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Beamten ermitteln wegen Unfallflucht und nehmen Hinweise hierzu unter Tel.: 0621/174-4140 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell