Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in der Wiesenstraße - Besteht Tatzusammenhang zu Bränden am Vortag?

Brühl (ots)

Am Montag, gegen 16:45 Uhr, kam es in der Wiesenstraße erneut zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache stand ein Feld mit Schilf in Flammen, welche sich auf einer Fläche von ca. 400 Quadratmetern ausbreiteten. Die Freiwilligen Feuerwehren Brühl, Schwetzingen und Ketsch hatten den Brand schnell im Griff, sodass glücklicherweise kein Schaden entstand. Ein Tatzusammenhang mit den beiden Bränden am Sonntag (wir berichteten) ist nicht auszuschließen.

Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die in Nähe des Brandortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

