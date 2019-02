Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Vor Diskothek zusammengeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Vor einer Diskothek im Quadrat I7 kam es am Freitag, gegen 4:10 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung, zu der die Polizei Zeugen sucht. Ein 26-Jähriger geriet aus unbekannten Gründen mit drei Männern in Streit, welcher im weiteren Verlauf in einer Schlägerei endete. Die drei unbekannten Männer schlugen und traten gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein, sodass dieser zu Boden ging und sich eine Platzwunde zuzog. Im Anschluss flüchtete das Trio in Richtung Jungbusch. Eine Fahndung blieb ergebnislos. Der Verletzte wurde vor Ort erstversorgt und musste anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Einer der Täter war ca. 180 cm groß und hatte dunkelblonde Haare. Dessen Komplize war etwa 175 cm groß und hatte ebenfalls blonde Haare. Zu dem dritten Täter liegt der Polizei keine Beschreibung vor.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Trio geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

