POL-MA: BAB5 Parkplatz Wachenburg: Auffahrunfall zwischen Pkw und Lkw

Mannheim (ots)

Am Freitagmorgen gegen 01:40 Uhr ereignete sich auf dem BAB Parkplatz Wachenburg der A5, Heidelberg in Richtung Darmstadt, ein Unfall zwischen einem polnischen Sattelzug und einem polnischen Pkw. Ein 55-jähriger Renault Fahrer fuhr aus noch unbekannter Ursache, versetzt auf einen nicht ordnungsgemäß geparkten und abgesicherten Sattelzugauflieger, auf. Der Fahrer des Pkw konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde nur leicht verletzt. Der Rastplatz wurde während der Unfallaufnahme für circa zwei Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in einer Höhe von circa 50.000 EUR. Das Autobahnpolizeirevier Mannheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

