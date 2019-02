Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim: Gaststätteneinbruch in der Oberhofstraße - Alarmauslösung gegen 2 Uhr in der Nacht zum Mittwoch

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Mittwoch die Eingangstüre zu einer Gaststätte in der Oberhofstraße brachial auf und verschafften sich Zugang in den Gastraum. Trotz Alarmauslösung hielten sich die Unbekannten auf, machten sich zumindest an zwei Geldautomaten zu schaffen und entwendeten die Kassetten, in denen sich Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe befand.

Zwei weitere Spielautomaten blieben vermutlich aufgrund Zeitnot bzw. Alarmauslösung unberührt.

Die Geschädigten, welche sich im 1. OG des Anwesens befanden, nahmen den Alarm wahr und verständigten über Notruf die Polizei. Bei Eintreffen der Neckargemünder Polizei waren die Täter bereits verschwunden. Angaben zu denen bzw. zu deren Fluchtfahrzeug konnten die Geschädigten nicht machen. Zu einem Sichtkontakt kam es nicht. An der Eingangstüre dürfte ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden sein.

Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch gegen 2 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem örtlichen Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336, bzw. dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, in Verbindung zu setzen.

