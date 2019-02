Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: BMW-Fahrer biegt verbotswidrig ab und kollidiert mit Straßenbahn - eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Dienstag, gegen 17:50 Uhr, ereignete sich in der Röntgenstraße ein Verkehrsunfall, der eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro forderte. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer wollte von der Ausfahrt des Universitätsklinikum auf die Röntgenstraße fahren. Der Autofahrer bog allerdings verbotswidrig nach links in Richtung Mannheim-Innenstadt ab, überfuhr die Straßenbahngleise und kollidierte infolgedessen mit einer Straßenbahn der Linie 2, die in Richtung Mannheim-Feudenheim unterwegs war. Der 49-jährige Straßenbahnfahrer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Ein 29-jähriger Insasse im BMW wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde bis 18:45 Uhr ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

