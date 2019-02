Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Zusammenstoß mit geparktem Peugeot geflüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist geflüchtet, nachdem er an der Kreuzung der Quadrate M2/M1 einen Peugeot gerammt und dabei erheblich beschädigt hatte. Der Peugeot war in der Zeit von Freitag, 23 Uhr bis Mittwoch, 0:10 Uhr, an der Örtlichkeit geparkt. Der geschätzte Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

