Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Audi A6 touchiert und weiter gefahren - Wer hat den Unfall beobachtet?

Mannheim (ots)

In der Äußeren Querstraße, an der Kreuzung zur Enzianstraße, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Audi A6 und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Autohalterin stellte ihren Wagen am Montag, gegen 23:30 Uhr, an der Örtlichkeit ab und musste bei ihrer Rückkehr am Dienstag, gegen 14:10 Uhr, den Schaden im hinteren Bereich der Fahrerseite feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

