Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die Scheibe eines bei der Ketscher Grillhütte abgestellten Autos schlug am Mittwochvormittag ein bislang unbekannter Täter ein und entwendete das Portmonee aus der Handtasche. Die Geschädigte parkte ihr Auto zwischen 10.20 und 11.15 Uhr und hatte ihre Handtasche hinter dem Sitz platziert. In der Geldbörse befanden sich rund 100 Euro Bargeld und EC-Karte. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, in Verbindung zu setzen.

