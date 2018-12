POL-MA: Mannheim: Siegfried Kollmar zum Polizeivizepräsidenten des Polizeipräsidiums Mannheim ernannt

Bild: Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar Polizeipräsidium Mannheim Bild-Infos Download

Mannheim (ots) - Mit Wirkung Anfang Dezember 2018 wurde der Vertreter des Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Mannheim, Ltd. Kriminaldirektor Siegfried Kollmar, zum Polizeivizepräsidenten ernannt. Der 57-jährige Kollmar war am 30.10.2018 mit der Wahrnehmung der Aufgaben des stellvertretenden Leiters des Polizeipräsidiums beauftragt worden und wird weiterhin die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg leiten.

Siegfried Kollmar, geboren am 14. Oktober 1961, ist in der Großen Kreisstadt Schwetzingen wohnhaft.

Beruflicher Werdegang:

- 1979: Eintritt in den Polizeidienst - 1992: Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst - 1998: Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst - 1998: Innenministerium Baden-Württemberg, Landespolizeipräsidium (Referent) - 1999: Polizeipräsidium Mannheim , Leiter Inspektion zentrale Aufgaben - 2000: Polizeipräsidium Mannheim, Leiter Kriminalinspektion 2 und ab 2006 zusätzlich Wahrnehmung der Aufgaben des Leiters Kriminalinspektion 4 - 2008: Polizeidirektion Heidelberg, Leiter Kriminalinspektion 1 - 2010: Polizeidirektion Heidelberg, Leiter der Kriminalpolizei - 2014: Polizeipräsidium Mannheim, Leiter Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell