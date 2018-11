POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Auf dem Supermarktparkplatz einen Unfall verursacht und davon gefahren

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch zwischen 13:45 Uhr und 14:15 Uhr wurde durch einen unbekannten Fahrer ein Nissan auf dem Parkplatz des Marktkaufs in der Gewerbestraße in Weinheim beschädigt. An dem Nissan entstand ein Schaden von 800 Euro. Vermutlich wurde das Fahrzeug beim Ausparken beschädigt.

Personen die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/1003-0 zu melden.

