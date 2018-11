POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Plankstadt ein. Die Einbrecher überstiegen zunächst den Zaun des freistehenden Hauses im Brühler Weg und gelangten so in den an der Gebäuderückseite gelegenen Garten. Hier schlugen sie die Terrassentür ein und drangen in die Wohnräume ein. Im ersten Obergeschoss durchwühlten sie Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erbeuteten die Eindringlinge diverse Schmuckstücke von bislang unbekanntem Wert. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine weiteren Informationen vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

