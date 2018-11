POL-MA: Heiligkreuzsteinach/ Rhein-Neckar-Kreis: Suchaktion nach Sechsjährigen, dieser wird nach mehreren Stunden in einem Bus gefunden

Heiligkreuzsteinach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Heute gegen 12.25 stieg ein Sechsjähriger wie gewöhnlich in einen Schulbus und wollte von Heiligkreuzsteinach nach Hilsenhain fahren. Die Buslinie fuhr jedoch, da offensichtlich an der Haltestelle Eiterbach niemand mehr im Bus saß, die Haltestelle Hilsenhain nicht mehr an. Der Bus fuhr daraufhin nach Heidelberg und bediente in der Folge eine andere Linienführung von Wiesenbach nach Neckargemünd und wieder zurück nach Heidelberg.

Da der Junge nicht zu Hause ankam, wurde nach diesem mit insgesamt sechs Funkwagenbesatzungen gefahndet, ein Polizeihubschrauber wurde verständigt und war im Anflug.

Kurz nach 16 Uhr wurde der Bus und der Busfahrer kurz vor Heidelberg gestoppt, der Fahrer nach dem verschollenen Jungen befragt. Außerdem durchsuchten die Beamten den Bus und konnten den Jungen im Bus sitzend wohlbehalten auffinden.

Ob der Busfahrer den Sechsjährigen in Eiterbach übersah oder dieser sich versteckte, war zum Berichtzeitpunkt unklar.

Der Junge wurde seinen Eltern überstellt.

