POL-MA: Mannheim: Einbruch in Friseurgeschäft Hinweise an die Polizei

Mannheim (ots) - In ein Friseurgeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße brachen in der Nacht zum Dienstag bislang nicht ermittelte Täter brachial ein. Aus einem verschlossenen Spind entnahmen die Unbekannten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Ersten Feststellungen zufolge ist der angerichtete Sachschaden mit rund 500 Euro zu beziffern. Auch in ein benachbartes Bistro versuchten offenbar dieselben Täter einzudringen. Diese Türe hielt jedoch den Aufbruchsversuchen stand.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Als Tatzeit kommt Montagabend, 20.30 Uhr bis Dienstagmorgen, ca. 8 Uhr in Betracht.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell