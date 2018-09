POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht!

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag stieg ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei an der Kreuzung Bahnhofstraße/Flußgasse ein.

Zwischen 20:00 Uhr am Abend und 05:30 Uhr in der Früh schlug der Einbrecher zunächst ein Fenster ein, wodurch er sich Zugang zum Gebäude verschaffte. Daraufhin durchsuchte er erfolglos die Spinde der Mitarbeiter sowie die Kasse. Ohne Beute verließ er schließlich den Tatort.

Der Täter verursachte einen Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

Zeugen, die Auskunft zu Täter oder Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter 06226 - 1336 an den Polizeiposten Meckesheim zu wenden.

