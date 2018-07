POL-MA: Heidelberg: Landestag der Verkehrssicherheit 2018 in Heidelberg

2 Dokumente

Heidelberg (ots) - Der diesjährige 26. Landestag der Verkehrssicherheit wird am Freitag, 20. Juli 2018 vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration - Landespolizeipräsidium und dem Polizeipräsidium Mannheim, gemeinsam mit den Aktionspartnern der landesweiten Verkehrssicherheitsaktion GIB ACHT IM VERKEHR, den Ministerien für Kultus, Jugend und Sport Jugend sowie Verkehr Baden-Württemberg, der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg, dem Landessportverband Baden-Württemberg, der Unfallkasse Baden-Württemberg, dem ADAC Baden-Württemberg, dem Fahrlehrerverband Baden-Württemberg, dem Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V., dem TÜV Süd und der Polizei Baden-Württemberg veranstaltet. Schirmherr der Veranstaltung ist Herr Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident Thomas Strobl.

Im Rahmen eines Festakts werden durch Staatssekretär Julian Würtenberger in Anwesenheit geladener Gäste im Bürgersaal Bahnstadt (B3) am Gadamer-Platz die Verkehrspräventionspreise 2018 an die jeweiligen Preisträger übergeben.

Zu der Veranstaltung, die um 9 Uhr durch Herrn Polizeipräsident Thomas Köber und Herrn Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner offiziell eröffnet wird, werden bis zu 8.000 Besucher erwartet. Zwischen 9.00 und 16.00 Uhr präsentiert sich auf dem Gadamer-Platz ein buntes Aktionsprogramm. Über 40 Kooperationspartner aus Behörden, Institutionen, Verbänden, Vereinen und Vertretern der Polizei Baden-Württemberg bieten vielfältige Informationen und Mitmach-Aktionen rund um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr an.

