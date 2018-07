POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Geräteschuppen brennt komplett nieder - Brandursache bislang unklar - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) - Auf einem Grundstück im Bereich des Höllenbachwegs/Wilde Rotsweg brannte am Dienstag, gegen 11:45 Uhr, ein Geräteschuppen komplett nieder. Durch das Feuer wurden auf dem Grundstück ein Teil des Zaunes und mindestens ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Der dadurch entstandene Sachschaden sowie die Brandursache stehen bislang noch nicht fest. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg kam mit acht Mann vor Ort und hatte das Feuer schnell im Griff. Die Brandermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in Nähe der Brandörtlichkeit eventuell verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell